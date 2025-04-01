حفلات عيد الفطر..الليلة كورال أطفال بورسعيد وشعبية كفر الشيخ مجانا على مسرح...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 1 أبريل 2025 01:33 مساءً - يستقبل مسرح السامر بالعجوزة، في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، أولى احتفالات عيد الفطر المبارك، التي تقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن برامج وزارة الثقافة.

تنفذ الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويتضمن برنامج اليوم فقرات مميزة تنطلق مع عرض فني لفريق

كورال أطفال بورسعيد، يشمل باقة متنوعة من الأغاني الطربية المبهجة في أداء جماعي وفردي، بجانب فقرات عزف منفرد، وذلك بقيادة المايسترو محمد نصر الدين.

كما يشهد الحفل عرضا فنيا لفرقة كفر الشيخ للفنون الشعبية، تقدم خلاله مجموعة من الفقرات المعبّرة عن البيئة الريفية وتعكس عادات وتقاليد المحافظة، بالإضافة إلى أغانٍ تراثية على نغمات الربابة والمزمار والطبل البلدي.

الفرقة تدريب حمدي عادل، وحنان أحمد، تصميم وإخراج إبراهيم عبد المقصود.

حفلات عيد الفطر المبارك بالسامر تنفذ من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية ممثلة في الإدارة العامة للمهرجانات، والإدارة العامة للموسيقى، والإدارة العامة للفنون الشعبية.

أما العروض الفنية المخصصة للأطفال، فتنفذ من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، ممثلة في الإدارة العامة لثقافة الطفل.

وتقدم الفعاليات بالمجان، وتستمر حتى ثالث أيام عيد الفطر المبارك ضمن برنامج حافل لهيئة قصور الثقافة بالقاهرة والمحافظات يشمل عروض الموسيقى العربية والفنون الشعبية بجميع المحافظات على مدار أيام العيد، والعروض المسرحية بمحافظات الفيوم والشرقية وكفر الشيخ بالإضافة إلى 3 أفلام جديدة بعدد من قصور ومراكز الثقافة في 16 محافظة من خلال مشروع "سينما الشعب"، بسعر موحد ومخفض 40 جنيها للتذكرة، والأنشطة المقدمة بالمشروع الثقافي بالمناطق الجديدة الآمنة بالقاهرة.