عروض فنية وسينمائية ومسرحية.. قصور الثقافة تحتفل بعيد الفطر بمحافظات وسط الصعيد

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 مارس 2025 03:31 مساءً - تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بدءا من اليوم الأحد، فعاليات ثقافية وفنية متنوعة بمحافظات إقليم وسط الصعيد الثقافي، احتفالا بعيد الفطر المبارك، ضمن برامج وزارة الثقافة.

تنفذ الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وتشمل عروضا للموسيقى العربية والفنون الشعبية، وعروضا مسرحية وسينمائية، إلى جانب الورش الفنية واللقاءات التثقيفية التي تناسب جميع الفئات العمرية.

وتنطلق من محافظة سوهاج، مع احتفالية في تمام الثالثة مساء، ينظمها قصر ثقافة سوهاج بمعهد الأورام، بالإضافة إلى يوم احتفالية بدار المسنين تقام يوم بعد غد الثلاثاء، وأخرى تشهدها مدينة الملاهي يوم الأربعاء المقبل، لأطفال مؤسسة البنين بالكوثر، وذلك في العاشرة صباحا.

وفي محافظة الوادي الجديد، تقدم فرقة موط للفنون التلقائية عرضا فنيا غدا الاثنين، بمركز التنمية الشبابية في تمام السابعة مساءً، يعقبه سكتش مسرحي، بالإضافة إلى عرض فني لفرقة الفرافرة للفنون التلقائية في اليوم التالي بمركز الشباب.

وفي محافظة المنيا، تقدم عروض فنية بنادي المنيا الرياضي، تستهل بعرض لفريق كورال أطفال المنيا بعد غد الثلاثاء، وتتواصل مع عروض فنية لفرقتي الفنون الشعبية والموسيقى العربية، في اليوم التالي، وتقدم جميعها في تمام الثامنة مساءً.

وفي محافظة أسيوط، تنظم مكتبة المنفلوطي العامة احتفالية يوم الأربعاء في تمام السادسة مساءً، بمركز شباب حي السلام، تحييها فرقة أسيوط الفنون الشعبية، بالإضافة إلى عروض فنية تقدمها فرق الموسيقى العربية والفنون الشعبية، بقصر ثقافة أسيوط في الفترة من 4 وحتى 7 أبريل.

كما يُعرض الفيلم العربي "نجوم الساحل" ضمن مشروع سينما الشعب، الفيلم تأليف كريم يوسف، إخراج رؤوف السيد، بطولة أحمد داش، مايان السيد، وعلي صبحي.

أما سينما هيبس بالوادي الجديد، يعرض بها فيلم "سيكو siko"، تأليف محمد الدباح، إخراج عمر المهندس، بطولة عصام عمر، طه دسوقي، وسليمان عيد.

وتقام الحفلات طوال أيام العيد، بدءا من العاشرة صباحا، حتى الثانية عشرة منتصف الليل، وذلك بسعر موحد ومخفض 40 جنيها للتذكرة.

تأتي الفعاليات ضمن برنامج حافل أعدته هيئة قصور الثقافة بالمجان، احتفالا بعيد الفطر المبارك، ينفذ من خلال إقليم وسط الصعيد الثقافي، بإشراف جمال عبد الناصر، مدير عام الإقليم، والفروع الثقافية التابعة، بهدف نشر الثقافة والفنون في مختلف أنحاء مصر، وإضفاء أجواء البهجة على المواطنين.