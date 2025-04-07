العالم اليوم - ماكرون يؤكد التزامه باستقرار مصر "في ظل بيئة تزداد غموضا"

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 7 أبريل 2025 01:21 مساءً - أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الاثنين،التزامه تجاه استقرار مصر في ظل بيئة تزداد غموضا، مؤكدا رفضه للنقل القسري للسكان من غزة.

وفي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة. أكد الرئيس الفرنسي الذي يجري زيارة إلى القاهرة، التزامه "تجاه استقرار مصر في ظل بيئة تزداد غموضا".

وأضاف "نواصل دعم المحادثات بين مصر وصندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية لدعم الاقتصاد المصري".

ودعا ماكرون إلى استنئاف وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن.

وأعلن ماكرون إنه يرفض "بشدة التهجير القسري للسكان أو أي عملية ضم سواء في غزة أو في الضفة الغربية".

وأكد أن ذلك سيكون "انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً خطيراً لأمن المنطقة برمتها بما في ذلك أمن إسرائيل".

وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، أعرب ماكرون عن تخوفه بشأن "النووي الإيراني".

واستهل ماكرون زيارة إلى القاهرة تُعقد خلالها قمة ثلاثية تضم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، يركز خلالها على دعم الخطة العربية لقطاع غزة في مواجهة خطة دونالد ترامب، وعلى إعادة فتح المعابر لإدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر.

وأوضح بيان لقصر الإليزيه أن الزيارة تأتي في إطار مساعي الرئيس الفرنسي للتوصل لوقف لإطلاق النار في قطاع غزة. ووصف بيان الرئاسة الفرنسية الوضع في غزة بأنه "مُلحّ".

وقال الديوان الملكي الأردني -في بيان له الأحد- إن الملك عبد الله الثاني سيشارك في قمة ثلاثية تبحث "التطورات الخطيرة في قطاع غزة".

وأعلن ماكرون عن القمة الثلاثية عبر حسابه على منصة إكس، موضحا أنها تأتي "ردا على الحالة الطارئة في غزة".