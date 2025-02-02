نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عيش لحالك أغنية جديدة للفنانة العراقية ميرنا كوزا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت الفنانة العراقية ميرنا كوزا،جديد اعمالها الغنائية تحت عنوان "عيش لحالك "من انتاجها،ومن كلمات والحان غزوان علي،ومكس وماسترنغ وتوزيع حسام كامل،وتم تصويرها باسلوب الفيديو كليب في الولايات المتحدة الامريكية.



"عيش لحالك " من الاغنيات الشبابية التي تخاطب جيل الشباب،بعيدا عن اجواء الحزن،وان الدنيا التي نعيش فيها يجب ان نعيش ايامها بسعادة وفرح وتطنيش ما يعكر مزاج الشباب.

عيش لحالك تم اطلاقها على القناة الرسمية للفنان ميرنا كوزا "يوتيوب " وعلى كافة المنصات الرقمية والاذاعات والفضائيات العربية والخليجية.

وعبرت الفنانة ميرنا،عن سعادتها بهذا العمل واعدة بتقديم اعمال تليق بذوق الشباب العربي.

