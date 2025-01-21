مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن موعد دورته الثامنة يسر مهرجان الجونة السينمائي أن يعلن أن دورته الثامنة ستقام في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025. إقرأ المزيد

يسر مهرجان الجونة السينمائي أن يعلن أن دورته الثامنة ستقام في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

تنطلق الدورة الجديدة مستندة إلى نجاح النسخة السابعة، التي ضمت أكثر من 80 فيلما من 40 دولة، تنافست على جوائز تتجاوز قيمتها 230 ألف دولار أمريكي، بجانب 21 مشروعا متميزا في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج حصلت على جوائز بقيمة 400 ألف دولار أمريكي ضمن سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام.

بجانب إقامة 20 حلقة نقاشية و9 محاضرات متخصصة، وعدد من ورش العمل في إطار ملتقى سيني جونة. كذلك انتقلت الأنشطة التي تركز على صناعة السينما إلى بلازا المهرجان، والتي تحولت إلى مركز ديناميكي لكل ما يخص الصناعة، وضمت سوق سيني جونة الذي شارك فيه أكثر من 20 عارضا.

ستواصل الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي الاستثمار في إرث المهرجان الذي قدمه خلال الدورات السابقة، مع تقديم تجربة أكثر ثراءً لصناع الأفلام والجمهور من عشاق السينما، وذلك لتعزيز صناعة السينما في مصر والمنطقة العربية وربطها بمجتمع السينما العالمي.

بفضل مزيجها السلس من البنية التحتية الحديثة والجمال الطبيعي والحيوية الثقافية، توفر مدينة الجونة الساحلية مكانًا مثاليًا للتجمعات الفنية والثقافية. توفر بيئتها الفريدة التميز التقني والإلهام الجمالي، مما يجعلها مركزًا مثاليًا للإبداع.