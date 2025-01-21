الصور الأولى من عقد قران أروى جودة

احتفلت النجمة أروى جودة مساء أمس الإثنين 20 يناير بعقد قرانها. ونشرت أروى جودة عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورا من عقد القران، ولقطات مع زوجها على كوبري قصر النيل في وسط القاهرة.

وكتبت أروى جودة في التعليق على الصور: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات تم عقد قراني يوم 20 يناير 2025 بمن اختاره اللّٰه لي".

وكانت أروى جودة كشفت في نوفمبر الماضي عن اعتناق خطيبها الإيطالي الجنسية الإسلام، تمهيدا لعقد قرانهما.

وقالت أروى جودة في تصريحات إعلامية: "كان نفسنا الفرح يبقى الشهر اللي فات، بس الورق بياخد وقت. المهم عملنا أهم خطوة ورحنا الأزهر وهو أسلم".

وكشفت أروى جودة عن أنها تفكر في ارتداء فستان زفاف مستوحى من إطلالة النجمة اللبنانية نانسي عجرم في أغنية "لولا عيونك" قائلة: "أنا إنسانة مزاجية جدا، ممكن أحب حاجات فترة الخمسينات أو السبعينات، أو فستان نانسي عجرم في أغنية لولا عيونك، ده اللي بفكر فيه".

وردا على سؤال ما سر ارتباطها أكثر من مرة برجل أجنبي، قالت أروى جودة: "فكرة إني ممثلة بتبقى صعبة على عيلة الشخص، ممكن الناس تهزر معاه بطريقة ممكن الرجل المصري ما يتحملهاش، ومش عايزة حد يحسسني إنه بيعمل لي خدمة بإنه يكون معايا".