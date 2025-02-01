انت الأن تتابع خبر اكتشف السبب وراء ارتفاع نشاط الفيروسات التنفسية في المملكة هذه الأيام - 5 نصائح لحماية نفسك! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشار الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري، الاستشاري في مجال الأمراض المعدية، إلى أن مستويات نشاط الفيروسات التنفسية، وبخاصة فيروس الإنفلونزا، قد شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في المملكة خلال هذه الفترة من العام مقارنة بنفس الفترة في عام 2023. هذا التوجه يثير القلق ويعكس تحولًا في الأنماط الفيروسية السائدة.

الفيروسات التنفسية: تحديات جديدة

حسب الدكتور عسيري، فإن هذه الزيادة في نشاط الفيروسات تشير إلى ضرورة اتخاذ احتياطات إضافية للحفاظ على الصحة العامة. يجب على المجتمع أن يكون على وعي وأن يتبنى أساليب وقائية فعّالة، خاصة في أوقات انتشار الإنفلونزا والفيروسات الأخرى. التحصين الموسمي ضد الإنفلونزا يظل إحدى الاستراتيجيات المهمة التي يمكن أن تساعد في تقليل مخاطر الإصابة.

استجابة المجتمع

من المهم أن يتعاون الأفراد والجهات الصحية لرصد وتقييم الوضع الصحي ورفع مستوى الوعي حول أهمية الوقاية من الأمراض التنفسية. يُنصح بإتباع سلوكيات صحية مثل غسل اليدين بانتظام، وارتداء الكمامات في وسائل النقل العامة، والتقليل من التجمعات الحاشدة، خصوصًا خلال أوقات الذروة.

تعزيز المعرفة الصحية