الأطعمة المقلية مقابل المشوية: أيهما أكثر صحة؟

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 فبراير 2025 03:55 صباحاً - الصحة العامة في الطهي: الفرق بين الأطعمة المقلية والمشوية

من المعروف أن الطهي بطرق مختلفة يمكن أن يؤثر بشكل كبير على القيمة الغذائية للأطعمة وكميتها من الدهون والسعرات الحرارية. وبينما يفضل البعض الطهي بالقلي، يفضل آخرون الطهي بالشواء، ولكل من هاتين الطريقتين تأثيرها الخاص على الصحة العامة.

فوائد الأطعمة المشوية

تعتبر الأطعمة المشوية خياراً شائعاً بين أولئك الذين يسعون للحفاظ على نظام غذائي صحي. ومن أبرز فوائد الطهي بالشواء:

انخفاض كمية الدهون: عند شوي الطعام، يمكن أن يتخلص الطعام من الدهون الزائدة، مما يؤدي إلى تقليل محتوى الدهون الكلي في الأطباق النهائية.

الحفاظ على القيمة الغذائية: يساعد الشواء في الحفاظ على العناصر الغذائية في الطعام بشكل أكبر من بعض طرق الطهي الأخرى التي قد تسبب تلف بعض الفيتامينات والمعادن.

النكهة الطبيعية: يمنح الشواء الطعام نكهة طبيعية ودخانية خاصة، مما يقلل الحاجة إلى إضافة صلصات غنية بالدهون أو مكونات إضافية.

مخاطر الأطعمة المقلية

بالرغم من أن الأطعمة المقلية قد تكون لذيذة ومرضية للشهية، إلا أنها تحمل بعض المخاطر الصحية التي يمكن أن تؤثر على الصحة العامة:

ارتفاع السعرات الحرارية: تمتص الأطعمة المقلية كميات زائدة من الزيت مما يؤدي إلى زيادة كبيرة في السعرات الحرارية مما يعرض الشخص لخطر زيادة الوزن أو السمنة.

زيادة الدهون غير الصحية: تحتوي الأطعمة المقلية على مستوى مرتفع من الدهون غير الصحية، مثل الدهون المشبعة والمتحولة، والتي يمكن أن تزيد من مخاطر الأمراض القلبية.

المواد الكيميائية الضارة: عند تسخين الزيوت إلى درجات حرارة عالية لتحضير الأطعمة المقلية، يمكن أن تنتج مواد كيميائية ضارة مثل الأكريلاميد، والذي يُعتقد أنه يزيد من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

خاتمة: كيف تختار بين القلي والشواء؟

لا يعني تفضيل الأطعمة المشوية دائماً الاستغناء التام عن الأطعمة المقلية، ولكن من المهم تناولها باعتدال واختيار زيوت القلي الصحية مثل زيت الزيتون أو زيت الأفوكادو. وفي حالة البحث عن خيارات غذائية صحية، يبقى الشواء أفضل خيار للحفاظ على الصحة العامة، حيث يقدم نكهة مميزة وسعرات حرارية ودهون أقل.

في النهاية، يعتمد قرار الاختيار بين الأطعمة المقلية والمشوية على احتياجاتك الغذائية وأهدافك الصحية الشخصية. الاختيار الصحي يتطلب التوازن والاعتدال في كل الأحوال، مع التركيز على الطهي بطرق تُعزز من الصحة والأسلوب الحياتي العام.