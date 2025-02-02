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أحمد جودة - القاهرة - أعلن محمد المحمودي، مدير البرامج في راديو أون سبورت FM، عن حصول الشبكة على حقوق بث الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك اعتبارًا من منتصف الشهر الجاري، لتكون الإذاعة المصرية الرائدة في نقل منافسات "البريميرليج".

إذاعة "أون سبورت FM" تحصل على حقوق بث الدوري الإنجليزي

ويشهد الدوري الإنجليزي مشاركة النجم المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول، والنجم عمر مرموش الذي انضم حديثًا إلى مانشستر سيتي، حيث تستمر حاليًا مباريات الجولة الـ24 من البطولة.

ويأتي هذا الإعلان تزامنًا مع إطلاق إذاعة "أون سبورت FM" وموقع "كورة بلس" هويتهما الجديدة، في إطار خطة تطوير شاملة تهدف إلى تقديم محتوى رياضي حديث ومواكب لأحدث المعايير في الإعلام الرياضي.

وأوضحت الإذاعة أن الهوية الجديدة تأتي تحت مظلة الشركة المتحدة للرياضة، التي تسعى للارتقاء بالإعلام الرياضي وتعزيز تفاعل الجمهور مع الأحداث الرياضية المحلية والدولية.

وتم اختيار اللون الأخضر في الشعار الجديد ليعكس قيم الحيادية والمصداقية، بما يعزز تجربة الجمهور المصري والعربي عبر البث الإذاعي والمنصات الإلكترونية.