القاهرة - محمد ابراهيم -

واصل فيلم “6 أيام” تحقيق إيرادات جيدة في دور العرض المصرية، حيث احتل المركز الثاني في شباك التذاكر يوم الجمعة، وبلغت إيراداته حوالي مليون و5 آلاف جنيه بعد بيع 8049 تذكرة، مما رفع إجمالي إيراداته إلى 12 مليون و815 ألف جنيه خلال 17 ليلة عرض.

فيلم "6 أيام" يواصل نجاحه ويحقق إيرادات قوية في شباك التذاكر المصري



كما أن الفيلم يحظى بإشادة النقاد والجمهور، مما يضعه ضمن أبرز الأعمال السينمائية حاليًا على الساحة.

أحداث فيلم "6 أيام"

تدور أحداث الفيلم حول شاب يدعي يوسف وفتاة تدعي عالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروفًا قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددًا وقد اتخذ كلا منهما مسارًا مختلفًا في حياته عن الآخر.

أبطال وصناع فيلم "6 أيام"



والفيلم من بطولة أحمد مالك وآية سماحة، من تأليف وائل حمدي وإخراج كريم شعبان فى أولى تجاربه الاخراجية فى السينما، إنتاج شركة هاني نجيب وأحمد فهمي.

آخر أعمال أحمد مالك:



ويذكر أن آخر أعمال أحمد مالك هو مسلسل مطعم الحبايب، مكون من 12 حلقة، ومن بطولة أحمد مالك، هدى المفتي، بيومي فؤاد، إنتصار، إسلام إبراهيم، حمزة العيلي، سامي مغاوري، وعايدة رياض، مع عدد من ضيوف الشرف منهم عبير صبري، والمسلسل من تأليف مريم نعوم وإخراج عصام عبدالحميد وإنتاج عبدالله أبو الفتوح.