نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح الإعلان الرسمي لمسلسل روح جدو والعرض الأربعاء المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت منصة شوفها الإعلان الرسمي لمسلسل روح جدو من بطولة رنا رئيس، والذي يتكون من 8 حلقات ويعد ثاني بطولات رنا المُطلقة بعد مسلسل إنترفيو في العام الماضي.

موعد عرض مسلسل روح جدو

وانتهت رنا رئيس من تصوير مسلسل روح جدو منذ فترة، من المقرر عرضه على منصة شوفها يوم الأربعاء المقبل، وهو من النوع الكوميدي الفانتازيا.

قصة مسلسل روح جدو

تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي فانتازي، تقدم خلاله رنا رئيس شخصية طبيبة تجميل، تجد كتاب كان يملكه أجدادها، يغير مجرى حياتها، فيما يظهر إسلام إبراهيم بشخصية خطيبها، وتلعب انتصار دور عمتها، وتقدم سلوى عثمان شخصية والدة إسلام وحماة رنا.

ابطال مسلسل روح جدو

ويضم مسلسل روح جدو بطولة رنا رئيس، إسلام إبراهيم، انتصار، سلوى عثمان، حجاج عبدالعظيم، ورشدي الشامي، مع عدد من ضيوف الشرف منهم هشام عاشور وعارفة عبدالرسول وسامي مغاوري وإدوارد ومصطفى بسيط وحسام كمال، والعمل من تأليف حسام كمال وأدهم سعيد، ومن إخراج أسامة عرابي.

أحدث أعمال رنا رئيس

ومن ناحية اخري، تنافس رنا في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل سيد الناس مع عمرو سعد، وتظهر خلال الأحداث بشخصية شقيقته، والعمل يدور في إطار شعبي تشويقي، ويضم نخبة من النجوم، ومنهم أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشري، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، ملك زاهر، وأحمد فهيم، ومن تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح والمخرج محمد سامي والإخراج لـ سامي أيضًا، ومن إنتاج صادق الصباح.

اخر اعمال رنا رئيس

وكان اخر اعمال رنا رئيس هو مسلسل إنترفيو، ودارات أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، وتظهر خلاله رنا رئيس بـ 3 شخصيات، منها نادين وهي محللة بيانات تتقدم لوظيفة جديدة في شركة اسمها The Match Maker، ولكن فجأة يحدث أمر يقلب حياتها رأسًا على عقب ويدخلها في العديد من الأزمات، والعمل عُرض في 8 حلقات، ومن بطولة رنا رئيس، خالد شباط، ميدو عادل، ديانا هشام، حازم إيهاب، محمد العمروسى، سارة نور، نور بدر، خالد جواد ومونيكا ألفونس، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم إسعاد يونس، والمسلسل من إخراج أحمد خالد أمين وإنتاج هبة الهواري.

كما شاركت في مسلسل موضوع عائلي 3 مع ماجد الكدواني، وتستكمل تفاصيل شخصية سارة، والمسلسل من بطولة ماجد الكدواني، نور اللبنانية، رنا رئيس، رانيا يوسف، محمد شاهين، محمد رضوان، سماء إبراهيم، طه دسوقي، محمد القس، ياسمينا العبد، فؤاد محسن، والطفل جان رامز، والعمل من تأليف محمد عز، كريم يوسف، أحمد الجندي، وسامح جمال، إخراج أحمد الجندي، وإنتاج أحمد الجنايني.