نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مش مسامحة".. ايتن عامر توجه رسالة غامضة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت الفنانة آيتن عامر، بتوجيه رسالة بشكل مجهول ولم تكشف الشخص الذي تقصده من حديثها، إذ اكتفت بالتعبير عن شعورها بالظلم والاستياء.

وكتبت آيتن عامر في منشور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” منشور عن شعورها بالظلم، قائلة: “فى مواقف كده الواحد مبيعرفش يعديها أبدًا ولا بيقدر يسامح اللى اتسببوا فيها”.

وتابعت آيتن قائلة: "بيتناسي ويكمل بس بترجع تظهر تانى كدة كل فترة والتانية، والغريب إن رغم مرور الوقت الوجع مبيقلش.. حسبي الله ونعم الوكيل في كل مؤذي وكل ظالم

انا مش مسامحة ومش هسامح".