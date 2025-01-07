انت الأن تتابع خبر سرين طافش تخطف الأنظار بفستان سعره 15 ألف جنيه.. اتفرج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خطفت الفنانة نسرين طافش الأنظار بإطلالة ساحرة، حيث شاركت جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا جديدة أظهرت فيها أناقتها ورشاقتها اللافتة.

إطلالة نسرين طافش

ظهرت نسرين مرتدية فستانًا ورديًا ضيقًا بأكمام طويلة، زُيّن بتفاصيل براقة من الفصوص اللامعة، مما أضفى لمسة من الفخامة على إطلالتها، الفستان، ويُقدر سعره بـ300 دولار (15 ألف جنيه مصري).

اعتمدت نسرين طافش تسريحة شعر ناعمة، حيث تركت خصلاته تنسدل بحرية على كتفها، بينما اختارت مكياجًا بسيطًا ركز على إبراز جمال عينيها.

أعمال نسرين طافش الفنية