انت الأن تتابع خبر سرين طافش تخطف الأنظار بفستان سعره 15 ألف جنيه.. اتفرج والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - خطفت الفنانة نسرين طافش الأنظار بإطلالة ساحرة، حيث شاركت جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا جديدة أظهرت فيها أناقتها ورشاقتها اللافتة.
إطلالة نسرين طافش
- ظهرت نسرين مرتدية فستانًا ورديًا ضيقًا بأكمام طويلة، زُيّن بتفاصيل براقة من الفصوص اللامعة، مما أضفى لمسة من الفخامة على إطلالتها، الفستان، ويُقدر سعره بـ300 دولار (15 ألف جنيه مصري).
- اعتمدت نسرين طافش تسريحة شعر ناعمة، حيث تركت خصلاته تنسدل بحرية على كتفها، بينما اختارت مكياجًا بسيطًا ركز على إبراز جمال عينيها.
أعمال نسرين طافش الفنية
- على الصعيد الفني، يُعرض حاليًا لنسرين طافش فيلم “الدشاش” في دور السينما، وهو عمل يجمع بين الكوميديا والدراما، ويُعد عودة مميزة للنجم محمد سعد إلى السينما بعد غياب استمر ست سنوات منذ فيلمه “الكنز 2”.
- “الدشاش” من بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، نسرين طافش، خالد الصاوي، أحمد الرافعي، ومريم الجندي. الفيلم من تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج محمد رشيدي.
- كما شاركت نسرين مؤخرًا في فيلم “بنقدر ظروفك” الذي حقق نجاحًا كبيرًا. العمل من بطولة أحمد الفيشاوي، مي سليم، نسرين طافش، ومحمود حافظ، ويُقدم في إطار كوميدي اجتماعي يسلط الضوء على قصص حب متنوعة في منطقة شعبية.
- “بنقدر ظروفك” من تأليف سمير النيل، إخراج أيمن مكرم، الفيلم يجمع بين الكوميديا والدراما، مقدمًا قصصًا رومانسية، أبرزها قصة حب تجمع بين أحمد الفيشاوي ومي سليم، وأخرى يظهر فيها محمود حافظ معجبًا بشخصية نسرين طافش.