لهذا السبب.. داليا فؤاد تتصدر تريند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم - "سقوط مدوٍّ للإعلامية داليا فؤاد: تورط في شبكة دولية لترويج مخدر 'اغتصاب الفتيات' بقيمة 145 مليون جنيه"



في واحدة من القضايا التي أثارت جدلًا واسعًا، تصدرت الإعلامية والبلوجر الشهيرة داليا فؤاد محركات البحث، بعد إعلان إحالتها لمحكمة الجنايات بتهمة حيازة وترويج مادة مخدرة خطيرة تُعرف بـ "مخدر اغتصاب الفتيات"، وذلك بالتعاون مع متهم أجنبي يحمل جنسية دولة أخرى.

تفاصيل القضية:



بدأت القضية بعد معلومات وتحريات أجرتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، حيث تم الكشف شبكة إجرامية يديرها أحد العناصر الأجنبية المقيم في منطقة التجمع الخامس، والمتخصص في تهريب مادة "مخدر اغتصاب الفتيات".

و هذا العنصر كان يقوم بشراء المادة المخدرة عبر مواقع إلكترونية بدول أجنبية، ثم يشحنها إلى مصر بطريقة مموهة داخل عبوات تحمل ملصقات شركات نظافة، بهدف إخفاء طبيعتها الحقيقية.

و التحويلات أوضحت أن المتهم الأجنبي تعاون مع الإعلامية داليا فؤاد، التي استغلت شهرتها على منصات التواصل الاجتماعي للترويج للمخدر بين الشباب، مقابل الحصول على عائد مادي.

تفاصيل الضبط:



تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين في عملية نوعية، حيث تم ضبط المتهم الأجنبي وبحوزته 180 لترًا من المادة المخدرة، التي تُستخدم للتلاعب بالإرادة وفقدان الوعي. كما تم القبض على داليا فؤاد، وعُثر بحوزتها على زجاجة تحتوي على كمية من المادة المخدرة بالإضافة إلى عدد من الأقراص المخدرة.

القيمة المالية للمضبوطات:

بلغت القيمة المالية للمخدرات المضبوطة قرابة 145 مليون جنيه، ما يعكس حجم النشاط الإجرامي الذي تورط فيه المتهمان.

ردود أفعال:



أثار الخبر صدمة كبيرة بين جمهور الإعلامية، التي كانت تُعرف بنشاطها على منصات التواصل الاجتماعي. وفي الوقت ذاته، أشادت وزارة الداخلية بجهودها في توجيه ضربات استباقية لتجار المواد المخدرة، مؤكدة التزامها بحماية المجتمع من هذه الآفة الخطيرة.

الإجراءات القانونية:



قررت جهات التحقيق إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، حيث يواجهان تهمًا تتعلق بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها، وهي تهم تصل عقوبتها إلى السجن المشدد.

رسالة وزارة الداخلية:



أكدت وزارة الداخلية في بيان رسمي أن هذه العملية تأتي في إطار مواصلة الجهود الأمنية الحثيثة للتصدي الحاسم للأنشطة الإجرامية، لا سيما تلك التي تستهدف الشباب والمجتمع. كما شددت الوزارة على أهمية التوعية بخطورة المواد المخدرة وما تسببه من آثار مدمرة على الأفراد والمجتمعات.

تظل هذه القضية واحدة من أبرز القضايا الجنائية في الفترة الأخيرة، مع استمرار التحقيقات لكشف المزيد من التفاصيل حول الشبكة الإجرامية.