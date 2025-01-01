نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح البوستر الرسمي لـ فيلم" 6 أيام" والعرض 15 يناير المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



نشرت شركة الإنتاج "سينما برودكشن" منذ قليل البوستر التشويقى لـ فيلم "6 أيام"، بطولة أحمد مالك وآية سماحة، وذلك عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

وعلقت على البوستر الرسمي قائلة: "البوستر الرسمي لفيلم 6 أيام بجميع دور العرض يوم 15 يناير في مصر ويوم 16 يناير في جميع الدول العربية".

فيلم "6 أيام"

أحداث فيلم "6 أيام"

تدور أحداث الفيلم حول شاب يدعي يوسف وفتاة تدعي عالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروفًا قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددًا وقد اتخذ كلا منهما مسارًا مختلفًا في حياته عن الآخر.

أبطال وصناع فيلم "6 أيام"





والفيلم من بطولة أحمد مالك وآية سماحة، من تأليف وائل حمدي وإخراج كريم شعبان فى أولى تجاربه الاخراجية فى السينما، إنتاج شركة هاني نجيب وأحمد فهمي.