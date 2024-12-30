القاهرة - محمد ابراهيم - تعرف على سبب وفاة الفنان الشعبي أحمد عدوية عن عمر يناهز 79 عام بعد صراع مع المرض..رحيل الفنان الشعبي أحمد عدوية عن عمر ناهز 79 عامًا بعد صراع مع المرض.

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تعرف على سبب وفاة صاحب الأغنية الشعبية الرحل أحمد عدوية

رحل الفنان الشعبي الكبير أحمد عدوية مساء الأحد 29 ديسمبر 2024 عن عمر يناهز 79 عامًا، بعد رحلة طويلة مع المرض.

كما أثار خبر وفاته موجة من الحزن في قلوب محبيه وجمهوره في مصر والعالم العربي، حيث أعلن نجله محمد عدوية النبأ عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك".تفاصيل الوفاة تعرض أحمد عدوية في الأشهر الأخيرة لوعكة صحية شديدة استدعت تدخل الأطباء، إلا أن تقدمه في العمر أسهم في تدهور حالته الصحية بشكل ملحوظ.

وقد شارك نجله صورة مؤثرة تجمعهما وكتب معلقًا: "الله يرحمك يا بابا.. رحم الله طيب القلب، حنون القلب، جابر الخواطر"، في وداع مؤلم للفنان الذي رسم البسمة على وجوه الملايين بأعماله المميزة.

الراحل أحمد عدوية

تعرف على آخر ظهور فني للراحل أحمد عدوية

و رغم حالته الصحية لم يتوقف أحمد عدوية عن التواصل مع جمهوره حتى في الأشهر الأخيرة.

وكان آخر ظهور له في 21 يوليو 2024، حيث أحيا حفلًا غنائيًا جماهيريًا في شبين الكوم بمشاركة نجله محمد، وسط حضور كبير رفع شعار "كامل العدد".

كما عكس الحفل الروح المتألقة التي ميزت عدوية طوال مسيرته الفنية رغم التحديات الصحية التي واجهها.

محطات في مسيره الفنان أحمد عدوية

حيث ترك أحمد عدوية بصمة فريدة في عالم الأغنية الشعبية، حيث مزج بين الأصالة والحداثة في أعماله، ما جعله أحد رواد هذا اللون الغنائي في مصر.

و كانت آخر أعماله الغنائية أغنية "على وضعنا"، التي تعاون فيها مع نجله محمد والفنان محمد رمضان.

و كانت الأغنية من كلمات أمير شيكو، ألحان ديزل وعبدو الصغير، وتوزيع ديزل، بينما أخرج الكليب حسام الحسيني.

رحل الفنان أحمد عدوية وترك إرث فني خالد يمثل أحمد عدوية رمزًا للأغنية الشعبية المصرية، حيث قدم على مدار عقود أعمالًا خلدت اسمه في ذاكرة الفن العربي.

و برحيله، يفقد الوسط الفني شخصية محبوبة وعطاءً فنيًا لا يُنسى، لكن إرثه سيظل مصدر إلهام للأجيال القادمة.