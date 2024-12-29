انت الأن تتابع خبر تأجيل الاستئناف في الحكم على سوزي الأردنية إلى جلسة 12 يناير والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قررت محكمة جنح مستأنف المنعقدة في مجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية تأجيل الاستئناف المقدم من البلوجر سوزي الأردنية على حكم حبسها عامين في اتهامها بسب والدها والتعدي على القيم الأسرية لجلسة 12 يناير للحكم.

وقال المحامي أشرف عبد العزيز، دفاع المتهمة خلال جلسة المحاكمة: “إن هناك عدم توافر أركان الجريمة، وانتفاء القصد الجنائي للمتهمة”.

كما دفع بأنها طفلة ليس لديها إرادة كاملة بواقع الأمور، ومن ثم ينعدم لديها الإرادة، وبطلان القبض والتفتيش والنظر لحداثة سن المتهمة.

وكانت قد أيدت محكمة جنح مستأنف الحكم الصادر من محكمة جنح الطفل بالحبس سنتين، على البلوجر سوزي الأردنية غيابيا، على خلفية اتهامها بسب والدها على الهواء بألفاظ خادشة للحياء العام، لتغيبها عن حضور جلسة المحاكمة.

وسبق أن ألقت أجهزة الأمن في القاهرة القبض على سوزي الأردنية في منطقة الساحل بالقاهرة، بتهمة التعدي على القيم الأسرية عقب نشرها فيديوهات تتضمن عبارات مسيئة.