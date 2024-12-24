انت الأن تتابع خبر في المركز الثاني.. تعرف على إيرادات فيلم الهنا اللى أنا فيه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حقق فيلم الهنا اللي أنا فيه، خلال أول يوم عرض له بدور السينما أمس السبت إيرادات تقدر 1,334,443 جنية.

تدور قصة فيلم الهنا اللي أنا فيه، في إطار كوميدي من خلال زوج يتفاجأ بأن زوجته تطلب منه الارتباط والزواج بصديقة عمرها، الأمر الذي يضع الجميع في موقف صعب ومفاجآت لم تكن في الحسبان خصوصًا مع إتمام هذه الزيجة.

ويشارك في بطولة فيلم الهنا اللي أنا فيه، كريم محمود عبدالعزيز، دينا الشربيني، ياسمين رئيس، حاتم صلاح، مريم الجندي، وعدد من ضيوف الشرف، تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج خالد مرعي.