نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 7 حفلات صباحية ومسائية لباليه كسارة البندق بالأوبرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إستمرارًا لإحتفالات وزارة الثقافة بالعام الجديد تقدم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد أيقونة عروضها فى أعياد الكريسماس الباليه الكلاسيكى العالمى كسارة البندق لفرقة باليه أوبرا القاهرة بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهـرة بقيادة المايسترو نادر عباسى ومن إخراج أرمينيا كامل وذلك فى 7 عروض صباحية ومسائية على المسرح الكبير فى الثامنة مساء أيام الخميس، الجمعة، السبت، الأحد، الإثنين 26، 27، 28، 29، 30 ديسمبر إلى جانب حفل فى الثانية من بعد ظهر الجمعة 27 وآخر فى الحادية عشرة والنصف صباح الأحد 29 ديسمبر.

أبرز العروض الفنية بالمسرح الكبير

باليه كسارة البندق كتب موسيقاه الروسى تشايكوفسكى وصمم الرقصات كل من إيفانوف - فايونين والدكتور عبد المنعم كامل، الديكورات سولودوفنيكوف ومحمد الغرباوى والإضاءة المهندس ياسر شعلان، مابينج محمد عبد الرزاق، ويستعرض قدرة مشاعر الحب على تحويل مصائر الأشخاص والتأثير على الأحداث معتمدًا على عناصر الإبهار الفنية المتنوعة بالإضافة إلى بعض الخدع البصرية وتدور قصته حول أحلام الفتاة الصغيرة الجميلة كلارا في ليلة عيد الميلاد بعد تلقيها دمية كسارة البندق من صديق عائلتها العراب وصانع الألعاب دروسليمر كهدية للعام الجديد وإعجابها باللعبة التى تحطمت على يد أخيها فريتز دون قصد فتحزن وتخلد إلى النوم لترى اللعبة عادت لحالتها الأصلية ثم تتحول إلى أمير وسيم وتدور مجموعة من الحكايات الحالمة بين كلارا وأميرها وألعاب عيد الميلاد.

نبذة عن باليه كسارة البندق

يذكر أن باليه كسارة البندق كتب موسيقاه الروسى تشايكوفسكى عام 1891 مستلهمًا احدى قصص الكاتب الفرنسى ألكسندر دوما الأب الذى أقتبسها بدوره من رواية كسارة البندق وملك الفئران لأرنست هوفمان وعرض لأول مرة عام 1892 على مسرح دار الأوبرا الإمبراطورى بسان بيترسبورج ويعد أحد أهم العروض الكلاسيكية لفرقة باليه أوبرا القاهرة حيث تم تقديمه لأول مرة على المسرح الكبير عام 1993 ومنذ ذلك الوقت يعرض سنويا فى ديسمبر إحتفالًا بالعام الجديد بنفس تصميمات عناصره الفنية من ديكورات وملابس وأزياء وموسيقى حفاظًا على طابعه الكلاسيكى.

