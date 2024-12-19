انت الأن تتابع خبر طرح البوستر التشويقي لـ أبطال فيلم “الدشاش “والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - طرحت الشركة المنتجة لفيلم الدشاش البوستر التشويقي الأول لفريق عمل الفيلم، والذي من المقرر عرضه الشهر القادم في دور العرض السينمائية المختلفة في مصر والوطن العربي.

تفاصيل فيلم الدشاش:

وفيلم “الدشاش” بطولة ‏كل من محمد سعد، ‏زينة، باسم سمرة، وليد فواز، أحمد فهيم، مريم الجندي، خالد الصاوي، نسرين أمين، ‏ومحمد فهيم، الفيلم من تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبدالعزيز

آخر أعمال محمد سعد

وكان آخر أعمال محمد سعد هي مسرحية “علي بابا” وجسد شخصية “علي مرسيدس” ميكانيكي سيارات معروف بأمانته، ويتعرض علي لاختبار مدى أمانته بعد أن ينتقل إلى عالم وزمن آخر يطلق عليه فيه “علي بابا”، ويواجه علي فيه مجموعة من التحديات والاختيارات التي تحتم عليه الاختيار بين مبادئه ومصالحه خصوصًا بعد أن يواجه علي عصابة الأربعين حرامي، وايضا شارك في مسلسل الحاج إكسلانس، والذي شارك في بطولته شيرين، والفنان أحمد فتحي، ويزو، جيهان خليل، وسامي مغاوري، وكان من تأليف ورشة بلاك هورس وإخراج إبرام نشأت.

وأيضا شارك في فيلم “الكنز” الذي شارك فيه نجوم كثر بجانبه مثل محمد رمضان، هند صبرى، روبى، أحمد رزق، هيثم أحمد زكى، سوسن بدر، أمينة خليل، عبد العزيز مخيون، محيى إسماعيل، هانى عادل، الشحات مبروك، عباس أبو الحسن، سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال، وإخراج شريف عرفة.

قصة فيلم الكنز