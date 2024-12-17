انت الأن تتابع خبر الفنان منى فاروق على أجهزة التنفس الصناعي وكشف تفاصيل وأسباب مرضها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - منى فاروق على أجهزة التنفس تعرضت الفنانة منى فاروق لأزمة صحية طارئة نتيجة استخدامها حقن تخسيس، مما أدى إلى شلل مؤقت في الجهاز الهضمي ودخولها على أجهزة التنفس الصناعي، الأمر الذي أثار قلق جمهورها ومحبيها وقد نشر الحساب الرسمي لمنى فاروق عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام من خلال خاصية القصص القصيرة، صورة لها أثناء تواجدها في المستشفى مع تعليق يحمل دعاء مؤثر جاء فيه:“لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك إنك على كل شيء قدير، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكي، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، أرجو الدعاء للفنانة منى فاروق بالشفاء العاجل، الدعاء يرد القدر.”

منى فاروق على أجهزة التنفس

وفي وقت سابق كشفت الفنانة منى فاروق بنفسها تفاصيل أزمتها الصحية عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، موضحة أنها تعاني من مجموعة مشكلات صحية منها:

توقف مؤقت في الجهاز الهضمي

تهيج بالقولون

إمساك حاد وجرثومة بالمعدة

نزيف ناتج عن شرخ شرجي

وأضافت أنها بحاجة إلى إجراء منظار للقولون والمعدة لتحديد حالتها بدقة وطلبت من جمهورها الدعاء لها، قائلة:

“الحمدلله على كل حال، يارب تعدي على خير، خدوا بالكم من صحتكم أرجوكم وقفوها وادعوا لي بالشفاء العاجل.”

مسيرة منى فاروق الفنية

شاركت الفنانة منى فاروق في العديد من الأعمال الدرامية التي تركت بصمة لدى الجمهور، وكان آخر أعمالها مسلسل “أيام” الذي عرض مؤخرًا. وشاركها البطولة نخبة كبيرة من النجوم، أبرزهم:

[منى فاروق على أجهزة التنفس]

منى فاروق على أجهزة التنفس

حورية فرغلي

شيري عادل

أحمد صفوت

سلوى خطاب

ميدو عادل

محمود حجازي

رياض الخولي

ندى موسى

مي القاضي

حجاج عبد العظيم

لقاء سويدان

سماح السعيد

حنان يوسف

صفاء جلال

محمد دسوقي

محمد مغربي

المسلسل كان من تأليف سماح الحريري وإخراج محمد أسامة، وحقق نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه.

دعوات جمهورها

انهالت الدعوات من جمهور الفنانة ومحبيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي متمنين لها الشفاء العاجل والعودة سريعًا إلى حياتها الفنية والشخصية.

نصيحة منى فاروق لجمهورها

في ختام حديثها وجهت منى فاروق رسالة مهمة لجمهورها بضرورة الانتباه لصحتهم وتجنب استخدام الأدوية والحقن دون استشارة طبية، مشيرة إلى أن الصحة أغلى ما يمتلكه الإنسان.

إصابة الفنانة منى فاروق