تركي آل الشيخ يعلن إصابة شيكو: يحتاج إلى تدخل جراحي أعلن تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه عن تعرض الفنان هشام محمد الشهير بـشيكو لإصابة في إقرأ المزيد

أعلن تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، عن تعرض الفنان هشام محمد الشهير بـ"شيكو"، لإصابة في ركبته، لافتاً إلى أن الاصابة التي تعرض لها شيكو سوف تجعله يخضع لتدخل جراحي.

نشر المستشار تركي آل الشيخ صورة لـ"شيكو" عبر صفحته على "فيسبوك" وعلق بالقول: "الحمدلله على سلامة الفنان الكبير شيكو والذي تعرض لإصابة شديدة في ركبته تطلبت تدخلاً جراحياً، يبدو أنه تعرض للحسد على الفيلم الذي مر ألفان وثلاثمائة وأحد عشر يوماً 2311 بدون تصوير ولم ير النور.. أنا الآن بصدد دراسة ملفات محامين كبار للتقدم بطلب الوصاية عليه".

على جانبٍ آخر، أعلن القائمون على الجزء الخامس من مسلسل "اللعبة" لشيكو وهشام ماجد، عن تأجيل تصويره، ويأتي ذلك بسبب ضيق الوقت، وانشغال غالبية الأبطال بأعمال موسم دراما رمضان 2025، على رأسهم الفنان هشام ماجد، الذي بدأ قبل أسابيع قليلة، تصوير الجزء الثاني من مسلسل "أشغال شقة" مع أسماء جلال ومصطفى غريب.