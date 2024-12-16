بعد حفلها أمس في البحرين.. ميادة الحناوي تتصدر تريند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر اسم الفنانة السورية ميادة الحناوي تريند محركات البحث وخاصة موقع جوجل، وذلك بعد حديثها عن الربيع السوري في حفلها أمس في البحرين.

وقالت ميادة الحناوي:" أنا كسورية مررنا بحقبة كتير صعبة ومظلمة وطاغية الحقيقة، مثلي مثل كل الناس ما كنا بنعرف شيء أبدًا».

وأضافت ميادة الحناوي: «بقول لأهلي وحبايبي في سوريا الحبيبة أتمنى السلام والمحبة تسود وكل شي حلو لسوريا يكون في افضل حال وان يكون المستقبل مشرق».

آخر أعمال ميادة الحناوي:

وفي وقت لاحق، طرحت ميادة الحناوي أغنيتها الجديدة بعنوان "حبة ذكريات"، الأغنية من كلمات الشاعر عبدالرحمن الأبنودي، وألحان الموسيقار الدكتور طلال، وتوزيع يحيى الموجي، أشرف على الإنتاج خالد أبو منذر، وأخرج الفيديو كليب عماد باسيل، الذي تم تصويره في دبي لمدة ثلاثة أيام، مستخدمين أحدث التقنيات السينمائية لإخراج العمل بأفضل صورة ممكنة.

تصريحات ميادة الحناوي حول الأغنية

وأعربت الفنانة ميادة الحناوي عن سعادتها بطرح الأغنية في تصريحات صحفية سابقة، قائلة: “أشعر بسعادة كبيرة لتقديم هذه الأغنية لما تحمل من فكر وأسلوب بديع من ناحية الكلمات الراقية المعبرة للشاعر الكبير عبدالرحمن الأبنودي، والألحان الراقية التي تلامس الذوق الرفيع للموسيقار طلال. كما أشعر بالفخر بهذا التعاون مع عمالقة الشعر واللحن في الوطن العربي. لذلك أراهن على أغنية وفيديو كليب 'حبة ذكريات' لأنه عمل استثنائي يُقدم في قالب طربي يواكب التطور ورقة النغم والذوق الرفيع في عالم الموسيقى.”

وعن تصوير الأغنية، قالت: “كنا فريق عمل أشبه بأسرة مترابطة يسعى الجميع من أجل تقديم فن مميز في أفضل صورة،و أتمنى أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور الكريم، لما يحمله العمل من إبداع ورؤية فنية”.

واضافت:" أشكر الموسيقار طلال على دعمه الكبير لخروج الأغنية والكليب بهذا الشكل المميز، واستمراره في تقديم الأعمال الغنائية الرائعة،فأنا عاشقة للغناء من ألحانه التي تحمل خلطة موسيقية طربية بديعة تعكس عالمه الموسيقى الخاص واهتمامه بكل تفاصيل العمل، وهذا ما حدث في أغنيتي الجديدة 'حبة ذكريات' مع الكلمات الرقيقة للشاعر المبدع عبدالرحمن الأبنودي".