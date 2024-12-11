نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم وغدا في قصور الثقافة.. عرض أفلام شادي عبد السلام وبرنامج ثقافي عن تراثه الفني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة في احتفالية وزارة الثقافة بالفنان الكبير الراحل شادي عبد السلام، التي تقام برعاية د. أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، تحت عنوان "يوم شادي".. ثقافة مصر لعزة الهوية المصرية، بعرض عدد من أفلامه، والحديث حول مسيرته ودوره في السينما المصرية والعربية، وذلك في الثامنة مساء اليوم وغدا 11، و12 ديسمبر بمواقعها في المحافظات.

عروض الأفلام

وتتضمن الاحتفالية عروض لأفلام: "المومياء، جيوش الشمس، شكاوى الفلاح الفصيح" بمواقع "قصر ثقافة السينما بجاردن سيتي بالقاهرة، روض الفرج بالقاهرة، قصر ثقافة بني سويف، قصر ثقافة القناطر الخيرية بالقليوبية، قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، قصر ثقافة أبو المطامير بالبحيرة، قصر شبين الكوم بالمنوفية، قصر ثقافة الإسماعيلية، قصر ثقافة بور سعيد، قصر ثقافة العريش بشمال سيناء، قصر ثقافة شرم الشيخ بجنوب سيناء، قصر ثقافة السويس، قصر ثقافة أسوان، قصر ثقافة قنا، قصر ثقافة أسيوط، قصر ثقافة سوهاج، قصر ثقافة الزقازيق بالشرقية"، بجانب مسرح 23 يوليو بالمحلة، المركز الثقافي بطنطا بمحافظة الغربية، ومسرح السادات بالمنوفية، سينما هيبس بالوادي الجديد، المركز الثقافي بكفر الشيخ.

تجربة شادي عبد السلام ومسيرته الإبداعية

ويشهد البرنامج تقديم شهادات من الفنانين وأساتذة المعاهد والكليات الفنية بتخصصات السينما والفنون التشكيلية، للحديث حول تجربة شادي عبد السلام ومسيرته الإبداعية، بجانب عقد لقاءات تدور موضوعاتها حول الأفلام المعروضة، بالإضافة إلى محاضرات عن أهمية السينما، وبرامج اكتشاف مواهب في التمثيل وتنفيذ عدد من المسابقات الفنية.

وفي المنيا التي تعود إليها أصول عائلة الفنان شادي عبد السلام، ستقام التعاون مع الإدارة العامة للوعي الأثري بوزارة الآثار، عدة ندوات عبر متحدثين ومرشدين آثاريين بالمحافظات للتعريف بتراث شادي عبد السلام الثري.

