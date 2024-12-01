غادة إبراهيم: “ممكن أعمل دور مساكنة في الفن.. بس أرفضها في حياتي الشخصية"

القاهرة - محمد ابراهيم - أكدت الفنانة غادة إبراهيم خلال حوارها في برنامج في قعدة صفا، الذي تقدمه الفنانة والإعلامية صفاء جلال على قناة “Ten”، أنها منفتحة على تقديم أدوار فنية تعكس قضايا اجتماعية شائكة مثل “المساكنة”، لكنها لا تؤيد هذا الأمر في حياتها الشخصية.

وقالت غادة: “أنا ممكن أعمل دور مساكنة في عمل فني إذا كان يعالج القضية بشكل درامي هادف، لكن في حياتي الشخصية مستحيل أقبلها”. وأضافت: “لو كنت متزوجة راجل، هغير طريقة لبسي بما يرضيه، وهشيله ذنبي لو ده معارض شخصيتي

تفاصيل برنامج “قعدة صفا”

برنامج في قعدة صفا يعرض يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع في تمام الساعة 3 عصرًا على شاشة قناة “Ten”، وهو من إنتاج شركة In Media. يستضيف البرنامج النجوم والمشاهير والشخصيات المؤثرة في المجتمع، ويهدف إلى تقديم تجربة تلفزيونية تجمع بين الترفيه والنقاشات الاجتماعية العميقة.