فن ومشاهير

ابن رتيبة.. غادة إبراهيم توجه لزوجها السابق خالد عبد الجليل: “اتقي الله وكفاية أذى فيا'

0 نشر
0 تبليغ

القاهرة - محمد ابراهيم - في تصريحات مثيرة خلال لقائها في برنامج في قعدة صفا مع الفنانة والإعلامية صفاء جلال على قناة “Ten”، وجهت الفنانة غادة إبراهيم رسالة قوية لزوجها السابق خالد عبد الجليل، رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، حيث اتهمته بالتسبب في تعطيل مسيرتها الفنية.

 

وقالت غادة: طليقي السابق، ابن رتيبة، بيأذيني فنيًا، وكل ما يعرف إني مشاركة في عمل فني، بيعطله بشكل متعمد”. وأضافت: “لكن خلاص، هيمشي من منصبه في الرقابة، وربنا كبير”.

 

وأثارت هذه التصريحات جدلًا واسعًا حول العلاقة المتوترة بين غادة وزوجها السابق، والذي يشغل منصبًا مهمًا في المجال الفني.

 

تفاصيل برنامج “قعدة صفا”

 

برنامج في قعدة صفا يعرض يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع في تمام الساعة 3 عصرًا على قناة “Ten”، وهو من إنتاج شركة In Media. يقدم البرنامج لقاءات مع النجوم والمشاهير والشخصيات المؤثرة، في إطار يجمع بين الترفيه والمناقشات الجريئة.

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا