فن ومشاهير

عمرو سعد: كنت بتمنى أن تكون صورتى على سينما وسط البلد

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو سعد: كنت بتمنى أن تكون صورتى على سينما وسط البلد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

انطلقت منذ قليل فعاليات ندوة الفنان عمرو سعد والتى تقام الآن بدار الأوبرا المصرية  من ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى للدورة 45. 

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و كشف سعد عن بدايته الفنية حيث علق " للأسف المجتمع بتاعنا مفيش فيه حد بيحقق اللى نفسه  فيه والواقع مش زى أحلامنا وأكثر دليل على كدة أن فيه كثير متخرجين من كليات وبيشتغلوا حاجة تانية غير كلية بتاعتهم، وأنا كنت بمشي من قدام سينما وسط البلد وأقول  ياريت لو تكون صورتي هنا وكنت أروح  أركب المترو بعدها،  وبدأت تمثيل فى مسرح الجامعة عشان معرفتش أدخل معهد سينما أو مسرح وأول  مرة نزلت صورتي كانت على سينما كايرو".
 

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عمرو سعد: كنت بتمنى أن تكون صورتى على سينما وسط البلد 
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عمرو سعد: كنت بتمنى أن تكون صورتى على سينما وسط البلد 
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عمرو سعد: كنت بتمنى أن تكون صورتى على سينما وسط البلد 
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عمرو سعد: كنت بتمنى أن تكون صورتى على سينما وسط البلد 
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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