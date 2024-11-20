نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب الحريق.. نهال عنبر تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة نهال عنبر محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما نجات من الموت بعد اندلع حريق هائل في منزلها بسبب ماس كهربائي.

سبب تصدر نهال عنبر التريند

واندلع حريق هائل في منزل نهال عنبر وهم نائمون، ولكنها نجات من الموت هي وأسرتها، واكدت نهال نجلها المخرج حسام الحسيني أنقذها من كارثة بعد نجاحه في إخماد النيران.

سبب حريق منزل نهال عنبر

نشبت النيران في منزل نهال عنبر بسبب تسرّب المياه إلى لوحة الكهرباء، فحدث "ماس" كهربائي أدى إلى اشتعال اللوحة، ولكن ابنها حسام انقذها من الموت.

نهال عنبر تطمأن جمهورها

وكتبت نهال عبر حسابها الخاص في "فيسبوك": "الحمد لله ربّنا نجّانا أنا وأسرتي بأعجوبة لولا حسام ابني صحّانا من النوم وجرينا للدور الأول وفصل الكهرباء العمومي كانت الكارثة هتبقى أكبر".

وأضافت: "قدر ولطف الحمد لله وبطمّن جمهوري... أنا بخير بس البيت أكيد فيه إصلاحات كتيرة للكهرباء بسبب ماس الكهرباء ولكن الحمد لله على كل حال ما دام كلنا بخير".

وأفادت نهال عنبر أن نجلها حسام وحفيدها كانا معها في المنزل عندما شبّ حريق في لوحة الكهرباء التي تُغذي باقي الغرف، وفي الأثناء كانت هي نائمة، لكن حفيدها رأى الحريق وصرخ بأعلى صوته وسارع لإيقاظ والده، الذي نجح في السيطرة على الحريق قبل أن يأتي على محتويات الشقّة.

آخر أعمال الفنانة نهال عنبر

وكان آخر أعمال الفنانة نهال عنبر هو مسلسل دون سابق إنذار، من بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، حنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة وسيناريو وحوار كلًا من عمار صبرى وسمر طاهر وكريم الدليل، وإخراج هانى خليفة وإنتاج شركة blue bee للمنتج محمد مشيش.