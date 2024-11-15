انت الأن تتابع خبر انطلاق حفل الدورة التاسعة لمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي بعرض فيلم تسجيلي.. صور والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انطلق منذ قليل، حفل افتتاح الدورة التاسعة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة المخرج مازن الغرباوي، بقصر ثقافة مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

حضر الحفل الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، والدكتور إنجي البستاوي مدير المهرجان، والفنان أحمد وفيق، والفنانة عزة لبيب، والفنان علاء مرسي، والفنانة منال سلامة، وآخرون.

بدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبه عرض فيلم تسجيلي يستعرض مسيرة المهرجان على مدار دوراته السابقة، بالإضافة إلى تفاصيل الدورة التاسعة من عمر المهرجان، والتي تحمل اسم المخرج الراحل جلال الشرقاوي.

يشار إلى أن الدورة التاسعة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تستمر حتى 20 نوفمبر الجاري، وتحمل اسم المخرج جلال الشرقاوي، والرئيس الشرفي للمهرجان سيدة المسرح العربي سميحة أيوب ومدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، ورئيس اللجنة العليا المنتج هشام سليمان، والمهرجان يقام برعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، وبدعم من وزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.