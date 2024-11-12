بسبب صورة.. كندة علوش تتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة كندة علوش محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية وذلك بعدما شاركت صورها مع زوجها الفنان عمرو يوسف.

سبب تصدر كندة علوش التريند

وشاركت كندة علوش جمهورها بصور رومانسية جديدة جمعتها مع زوجها الفنان عمرو يوسف، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع انستجرام، وكتبت على الصور متغزلة في زوجها: «مع نفسي».

تفاعل نجوم الفن مع صور كندة علوش وعمرو يوسف

ونالت الصورة استحسان نجمات الفن، أبرزهم الفنانة درة، الفنانة إنجي المقدم، الفنانة رشا المهدي، وعلقت هنا الزاهد: "الزوجين المفضلين لدي في كل الأوقات، ربنا يبارك فيكم".

أحدث أعمال كندة علوش

ومن ناحية اخري، انضمت كندة علوش مؤخرا للمشاركة في مسلسل أعراض انسحاب، مع أمير كرارة وعدد آخر من الفنانين، وينتمي إلى مسلسلات الـ8 حلقات، ويعد التجربة الأولى للفنان أمير كرارة في عالم المنصات.

أحدث أعمال عمرو يوسف

كما يواصل النجم عمرو يوسف تصوير فيلمه الجديد "درويش" والذي يشارك في بطولته النجمة دينا الشربيني، وقد ظهر عمرو في كواليس الفيلم بلوك جديد ومختلف، حيث اعتمد على شنب قصير وشعر قصير، مما أثار فضول الجمهور حول الشخصية التي يجسدها في الفيلم.

آخر أعمال كندة علوش

وكان آخر أعمال كندة علوش هو فيلم نزوح للمخرجة سؤدد كعدان، والذي شارك في أكثر من 20 مهرجانًا سينمائيًا دوليًا، من بينها مهرجان فينيسيا، حيث فاز بجائزتين من المهرجان، وفيلمي السباحتان (2021) الذي افتتح مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، وباص 22 (2023) الذي جاء عرضه العالمي الأول بنفس المهرجان، وايضا شاركت في مسلسل ستات بيت المعادي، الذي عرض في نهاية 2021 من أعمال شاهد الأصلية، محققًا أعلى نسبة مشاهدة وقت عرضه على المنصة، وهو النسخة العربية للمسلسل الأميركي Why Women Kill.