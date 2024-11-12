وفاة الممثل الكوري سونج جاي ريم وتشييع جنازته 14 نوفمبر الجاري

القاهرة - محمد ابراهيم - وفاة الممثل الكوري سونج جاي ريم و تشييع جنازته 14 نوفمبر الجاري

تُوفي الممثل الكوري الجنوبي سونج جاي ريم، البالغ من العمر 39 عامًا، حيث وُجد متوفى في شقته بمنطقة سيونج دونج في سيول، وذلك وفقًا لتأكيدات الشرطة اليوم 12 نوفمبر الجاري.

و في تطور مفاجئ، تم العثور على الممثل الكوري الجنوبي سونج جاي ريم متوفى في شقته مع رسالة غامضة من صفحتين بجواره، وبرغم عدم وجود أي علامات تشير إلى جريمة قتل، أعلنت السلطات أن التحقيقات لا تزال مستمرة للكشف السبب الحقيقي للوفاة.

الممثل الكوري سونج جاي ريم

حيث برز سونج جاي ريم لأول مرة في عام 2009 بفيلم “Actresses”، سرعان ما أصبح من الأسماء اللامعة في عالم الفن.

كما حقق الممثل الكوري الجنوبي سونج جاي ريم شهرة واسعة منذ انطلاقته الأولى في فيلم “Actresses” عام 2009، لكنه لفت الأنظار بشكل أكبر بعد دوره المميز في الدراما “The Moon Embracing the Sun” عام 2012، وواصل سونج تألقه من خلال أدوار مؤثرة في مسلسلات مثل “Two Weeks” و”Unkind Ladies” وتعتبر أحدث أعماله هي “Queen Woo”، مما عزز مكانته كأحد أبرز الممثلين في صناعة الترفيه الكورية، كما حظي بحب كبير من الجمهور بفضل مشاركته في برامج شهيرة مثل “We Got Married”.

و من المقرر إقامة جنازته في 14 نوفمبر الجاري، حيث أعرب معجبوه وزملاؤه عن حزنهم العميق لفقدان هذا النجم الموهوب.