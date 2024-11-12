الهندية بارنيتا بورتهاكور.. شبيهة وفاء عامر تدعم فلسطين بمساعدة محمد هنيدي؟

القاهرة - محمد ابراهيم - اثارت الفنانة الهندية بارنيتا بورتهاكور الجدل بعد مشاركتها فيديو من خلال حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام بدعم القضية الفلسطينية بشكل غير مباشر.

وظهرت الهندية بارنيتا بورتهاكور خلال الفيديو وهي تقول كلمات من أغنية " عارفين هولندا" من فيلم "همام في أمستردام" أحد أفلام محمد هنيدي، ومشاركة مقطع من العمل.

وقالت بارنيتا بورتهاكور خلال الفيديو "بحب محمد هنيدي، وهذه الأغنية وهي ملفتة للنظر واسمعها كثيرا هذه الأيام".

َوقالت بارنيتا بورتهاكور في بيان صحفي "أنها كلما تدعم القضية الفلسطينية موقع إنستجرام يحظرها ويمنعها من التفاعل، وتواجه صعوبات في التعامل مع حساباتها وعندما وجدت ما حدث من هولندا تجاه لاعبي الاحتلال دعمتهم للغاية، وبالصدفة وجدت العديد من الجمهور العربي يشاركون هذه الاغنية علي منشورات دعم القضية الفلسطينية ولم تفهم سوي كلمة هولندا لذا قررت أن تدعم القضية الفلسطينية وموقف العرب بشكل غير مباشر حتي يصل صوت الداعمين إلي العالم أجمع".

كما اشارت بارنيتا بورتهاكور إنه ليس من الضرورة أن تكونا مسلما لكي تدعم القضية الفلسطينية لأنها ليست قضية عن الدين بل هي إنسانية قائلة" ليس عليك أن تكون مسلما لتبكي وتدعم أهل غزة ببنما عليك أن تكون إنسانا ".



َ وعلقت بورتهاكور عن معرفتها بمحمد هنيدي، ولماذا قالت إنها تحبه وعن معرفتها به قالت عندما رأيت الفيديو علمت إنه فيلم من بطولته وشاهدت الفيلم واعجبني كثيرا، وهنا أيضا توقفت عند جملة أخرى وهي لماذا لم يتم عرض هذه الأفلام في الهند ولماذا لم يتواجد تعاون حقيقي بين السينما الهندية والمصرية".

سر ارتباطها بالعرب

واكدت بارنيتا بورتهاكور أنها تتابع الجمهور العربي، وتحبه لأنها ولدت في دولة الكويت ومازال عائلتها تعيش هناك رغم أنها ايضا عاشت بالهند وترعرعت، وقالت أن عائلتها تحب الوطن العربي ولديهم بعض المفردات العربية ومن ثم انتقل هذا لها.



صرحت بارنيتا بورتهاكور عن عائلتها سوف تزور مصر في شهر ديسمبر القادم وتحاول أن تأتي معهم لكنها منشغلة بتصوير مسلسلها الجديد، ولكنها لديها علاقة خاصة مع المصريين عندما زارت مصر من قبل ووصفتهم بأهل الكرم والترحاب.

يشار إلي أن بارنيتا بورتهاكور تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي بالفترة السابقة بعد نشرها فيديو عن وجه الشبه بينها وبين الفنانة وفاء عامر.

من هي بارنيتا بورتهاكور؟

هي ممثلة هندية من جنوب الهند بدايتها كانت بالسينما الهندية، وذاع صيتها بعد مشاركتها بأدوار مميزة في الدراما الهندية التي كانت سبب معرفة الجمهور العربي بها من بينها "من الحب ما قتل"، "الحب الصدفة".