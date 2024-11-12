مصطفى حدوتة يعلن عن وفاة ابنته



القاهرة - محمد ابراهيم -



أعلن الشاعر مصطفى حدوتة عن وفاة ابنته الرضيعة قمر، حيث شارك بصورة لها في الحضانة من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وأرفق بالصورة تعليقا قال فيها:" لا نملك إلا الدعاء"



تعليقات الجمهور على منشور مصطفى حدوتة



وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على اعجاب الجمهور، وكانت من بين ابرز التعليقات الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جنانه ويلهم أهلها الصبر والسلوان، ربنا يصبرك علي فراقها يعوضك خير،وغيرها من التعليقات.

وكان آخر أعمال مصطفى حدوتة هي اغنية الزين والتي طرحها النجم أحمد سعد، والشاب خالد وهي من كلمات مصطفى حدوتة وعبدو سعود، وميكس أمير محروس.

وكان تعاون حدوتة مع عمرو دياب في أغنية ياقمر، ويأتى تعاون حدوتة مع الهضبة بعد تقديمه عددا من أغانى المهرجانات الناجحة في الفترة الأخيرة منها بنت الجيران لعمرو كمال وشاكوش، كما قدم أغانى للفنان محمد رمضان منها ملك السهر، وأغنية خمسة كل خميس، وعدد من الأغاني الأخرى، كما أنه مؤلف أغنية مخاصماك للفنانة نوال.