نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل حقًا تتفوق Titans على كل التوقعات؟ "Godzilla x Kong: The New Empire" يحقق نجاحًا مدويًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق فيلم الفانتازيا والحركة Godzilla x Kong: The New Empireنجاحًا ساحقًا في شباك التذاكر، حيث بلغت إيراداته أكثر من 571 مليون و750 ألف دولار منذ طرحه في 29 مارس الماضي، مما يثبت أن عشاق السينما لا يزالون متعلقين بأساطير العمالقة.

الفيلم، الذي يُعتبر جزءًا من سلسلة الأفلام الشهيرة، حقق حوالي 196 مليون و350 ألف دولارفي السوق الأمريكية وحدها، بينما سجل 375 مليون و400 ألف دولار في الأسواق العالمية. ويأتي هذا النجاح بعد أقل من أسبوعين من عرضه في 71 سوقًا حول العالم، مما يعكس الإقبال الكبير من الجمهور.

إشادة الجمهور

أشاد النقاد والجمهور بأداء الشخصيات، حيث يتألق كل من ألكسندر سكارسجارد وميلى بوبى براون، إلى جانب طاقم العمل المميز الذي يتضمن ريبيكا هول وشون أوجورى،كما كانت المؤثرات البصرية والمشاهد الملحمية محط إعجاب الجميع، مما أضاف عمقًا لتجربة المشاهدة.

عوامل النجاح

القصص المثيرة: الفيلم لا يقتصر على معارك العمالقة، بل يكشف أيضًا عن أصول البشر وارتباطهم بألغاز جزيرة الجمجمة.

الإنتاج الضخم: من إنتاج شركة Warner Bros، جاء الفيلم بمستوى عالٍ من الإنتاجية، مما جعله تجربة سينمائية مبهرة.

التسويق تم الترويج للفيلم بشكل كبير، مما ساهم في جذب الجمهور من مختلف الفئات العمرية.