نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم ..عرض أولى حلقات مسلسل "نقطة سوداء" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تعرض شبكة قنوات MBC masr اليوم أولى حلقات مسلسل "نقطة سوداء" الذي يضم عدد كبير من النجوم ، وستكون أول حلقة اليوم في تمام الـ 9 مساءً.



أحداث مسلسل نقطة سوداء



وتدور أحداث مسلسل نقطة سودا لـ أحمد فهمي في إطار تشويقي رومانسي، ويتكون من 15 حلقة، تأليف محمد محرز وأمين جمال، وإخراج محمد أسامة.

تفاصيل مسلسل نقطة سوداء



المسلسل مكون من ١٥ حلقة والذي يشاركها بطولته نخبة من النجوم منهم أحمد مجدي وأحمد فهمي ونضال الشافعي ووفاء عامر وأحمد بدير، وسماح أنور، وأشرف عبد الغفور، وناهد رشدي، وسارة سلامة، وهدى الإتربي، وأحمد خالد صالح، تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف أمين جمال، وإخراج محمد أسامة.

آخر أعمال أحمد فهمي



ويذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد فهمي الفنية، هو من خلال مشاركته في فيلم " السرب"، الذي تم عرضه مؤخرًا في دور العرض السينمائية، وحقق نجاحا كبيرًا،حيث تصدر شباك التذاكر لفترة طويلة منذ بداية عرضه بالسينمات.دورات فنون على الإنترنت.



أبطال وصناع فيلم "السرب"





فيلم "السرب" يشارك في بطولته نخبة من نجوم الفن أبرزهم: أحمد السقا، شريف منير، نيللي كريم، صبا مبارك، أحمد فهمي، كريم فهمي، آسر ياسين، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود عبد المغني، دياب، عمرو عبدالجليل، مصطفى فهمي، أمير صلاح الدين، وعدد كبير من الفنانين، والفيلم من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.