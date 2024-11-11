تامر حسنى يسجل أكبر حضور جماهيرى فى تاريخ الإمارات (صور)

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 11 نوفمبر 2024 09:32 مساءً - حقق النجم المصري تامر حسني إنجازًا غير مسبوق في حفل افتتاح مهرجان القرية العالمية بدبي، حيث سجل أكبر حضور جماهيري في تاريخ الإمارات.

وأكد أسامة رشدي، المنسق العام للمهرجان، أن هذا الحضور الجماهيري لم يحدث من قبل مع أي فنان، سواءً عربيًا أو أجنبيًا، مشيرًا إلى أن شعبية تامر حسني استثنائية وغير مسبوقة.

وأشار رشدي إلى أن تامر حسني كان قد حقق رقمًا قياسيًا آخر سابقًا بحضور 400 ألف شخص في حفل أُقيم له في المغرب، وهو رقم أسطوري في تاريخ الفن العربي والعالمي، مؤكدًا أنه من الصعب تكرار هذا الإنجاز مع أي فنان آخر.