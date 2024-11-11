القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة إسعاد يونس عن أحدث أعمالها الفنية القادمة، وتحدثت عن كواليس عودتها الجديدة إلى المسرح، وذلك خلال لقائها مع قناة الملز على هامش عرض مسرحيتها بموسم الرياض.

إسعاد يونس تكشف عن أحدث أعمالها

قالت إسعاد يونس: بدأت تصوير كامل العدد 3 لرمضان 2025 خلال الأيام الماضية، ومسلسل تيتا زوزو، من خلال النجاح الكبير الذى حققه، والإشادات الكبيرة التى حصل عليها من الجمهور، جعلنا نحضر للجزء الثانى منه، وسنعلن عن التفاصيل الكاملة خلال الفترة المقبلة.

إسعاد يونس تتحدث عن عودتها للمسرح

ومن جانبه تحدثت إسعاد يونس عن كواليس عودتها للمسرح، وقالت: المستشار تركى آل شيخ كان سبب رئيسى فى عودتى إلى المسرح مرة أخرى بعد 30 عاما، ولم أخذ هذا القرار من نفسي، ولكنه عرضه علي، وسعدت بهذه الفكرة للغاية، لأنها تمثل شىء كبير لى بوجودي على مسرح موسم الرياض.

مسلسل تيتا زوزو

ومسلسل تيتا زوزو مكون من 30 حلقة، بطولة إسعاد يونس، صلاح عبدالله، إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، عابد عناني، نور محمود، سمر علام، محمود البزاوي، وإيمان يوسف، مع عدد من الأطفال، والمسلسل من تأليف محمد عبدالعزيز وإخراج شيرين عادل.

مسلسل كامل العدد 3

ومسلسل كامل العدد 3 تدور احداثه في إطار اجتماعي عائلي لايت، مكون من 15 حلقة، من بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، ميمي جمال، أحمد كمال، تميم عبده أحمد جمال سعيد، بدرة، ميران عبدالوارث، جيسيكا حسام الدين، حمزة دياب، لينا صوفيا، مالك عماد، وغيرهم من الشباب، والعمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، إخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركة إيجل فيلميز لـ جمال سنان.

اخر اعمال إسعاد يونس

وكان اخر اعمال إسعاد يونس هو مسلسل تيتا زوزو ودارت احداثه في إطار اجتماعي عائلي لايت، يتناول علاقة الأجداد بأحفادهم واختلاف الأجيال، وقدمت إسعاد ضمن أحداثه شخصية وكيل وزارة الزراعة ولديها ابنان متزوجان وعدد من الأحفاد، حيث تمر عائلتها بعدة مشكلات وأزمات تضطرها إلى حل تلك القضايا لإنقاذ عائلتها.