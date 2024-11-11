أشرف زكي أول الحاضرين في عزاء والدة مفيدة شيحة

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأت منذ قليل الإعلامية مفيدة شيحة، تلقي عزاء والدتها والتي رحلت عن عالمنا أول أمس السبت الموافق 9 نوفمبر، وتستقبل العزاء بمسجد المشير طنطاوي قاعة الروضة، بالتجمع الخامس بعد صلاة المغرب.

وكان الفنان أشرف زكي أول الحاضرين لتقديم واجب العزاء ومواسأة الإعلامية مفيدة شيحة في وفاة والدتها، والتي ظهرت عليها ملامح الحزن والبكاء.

وحرص عدد من نجوم الفن والإعلام على الحضور لمسجد المشير طنطاوي قاعة الروضة، لتقديم واجب العزاء، ومن أبرز الحضور الإعلامية سهير جودة، رضوى الشربيني، شذى، سهير شلبي.

وفاة والدة مفيدة شيحة



والجدير بالذكر أنه قد أعلنت الإعلامية سهير جودة وفاة والدة الإعلامية مفيدة شحية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حيث كتبت " البقاء والدوام لله..بقلوب راضية نحتسب عند الله أمنا الغالية والدة أختي وصديقتي مفيدة شيحة،اللهم تقبلها بواسع رحمتك وغفرانك وألهمنا الصبر والسلوان. الرجاء قراءة الفاتحة والدعاء".