ياسمين رئيس تكتشف خيوط جديدة في قضية الاختلاس برقم سري

القاهرة - محمد ابراهيم -

كشفت لقاء ـ ياسمين رئيس في الحلقة الثالثة بمسلسل رقم سري، حقائق وخيوط جديدة في قضية الاختلاس المتورطة فيها.



وبدأ لطفي عبود ـ صدقي صخر في البحث على مديرة البنك ندى عشماوي ـ نادين أحمد، ويحاول معرفة الحقيقة.

واكتشفت لقاء ـ ياسمين رئيس وهي ذاهبه لـ ندى ـ نادين أحمد إلى منزلها أن يوجد علاقة بينها وبين طليقها عمرو الشيمي ـ أحمد الرافعي، وتصورهم فيديو بعد رؤيتها لهم.



مسلسل رقم سري وهومن بطولة، ياسمين رئيس، صدقي صخر، عمرو وهبة، نادين أحمد، أحمد الرافعي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد عبد التواب، ويعرض العمل على قناة DMC الساعة 8 مساء، وعلى منصة واتش ات الإلكترونية.



وفي سياق آخر، يطرح فيلم الفستان الأبيض في السينمات يوم 20 نوفمبر، وذلك بعد عرضه في مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة.



وتدور أحداث فيلم الفستان الأبيض في إطار من الدراما حول وردة من حي فقير التي توشك على الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها في نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة في القاهرة للبحث عن فستان آخر.



وفيلم الفستان الأبيض بطولة ياسمين رئيس، أحمد خالد صالح، أسماء جلال، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف وإخراج جيلان عوف وإنتاج فيلم كلينيك محمد حفظي ويشاركه في الإنتاج شركة زا بلانت ستوديوز وياسمين رئيس.

وفي سياق آخر، بدأت ياسمين رئيس تصوير فيلم الهنا اللي أنا فيه، والتي تجسد فيه شخصية إيمان، والعمل من بطولة ياسمين رئيس، كريم محمود عبد العزيز، دينا الشربيني، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي، وإنتاج زيد الكردي، أحمد بدوي، جابي خوري.

وتعاقدت مؤخرًا على مسلسل قتيل اختياري اسم مؤقت لتشارك به في السباق الرمضاني 2025.



وقد نافست ياسمين رئيس بفيلم أنا لحبيبي في دور العرض المصرية والعربية وحصلت على جائزة أفضل ممثلة عن دور ليلى في الدورة ٧٢ من مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما، والذي تدور أحداثه حول قصة حب رومانسية تعيشها ليلى (ياسمين رئيس) ولكن الكثير من الصعوبات تواجهها من أجل استمرار هذه العلاقة. كما حققت ياسمين نجاح كبير في دور شهرزاد في مسلسل جودر في رمضان ٢٠٢٤.