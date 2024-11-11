ماحدش عزمني..ما حقيقية عقد قران إياد نصار دون تواجده؟

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر الفنان إياد نصار محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بسبب صورة للمنتجة ليلى الشبح الذي تم تداولها من قبل رواد السوشيال ميديا بهاشتاج المنتجة ليلى الشبح في كتب كتاب الفنان إياد نصار.

إياد نصار ساخرًا: محدش عزمي ؟

إنهالت العديد من التعليقات من قبل الجمهور حول عدم تواجد الفنان، إلا أن قام الفنان بترك تعليق:"ماحدش عزمني كنت جبت مراتي والأولاد نتفرج ".

إياد نصار رمضان 2025

يستعد إياد نصار لبداية تصوير مسلسله الجديد ظُلم المصطبة، المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل2025، والمسلسل يدور في إطار اجتماعي تشويقي، والعمل من بطولة إياد نصار، وريهام عبدالغفور، وجاري التعاقد مع باقي أبطاله في الفترة الحالية، والعمل من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.

إياد نصار وتركي آل شيخ

تعاقد الفنان إياد نصار على فيلم الأرض السوداء بطولة كريم عبد العزيز، وياسمين صبرى، ويأتي الفيلم بدعم من صندوق Big Time، التابع لهيئة الترفيه السعودية، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، ويضم العمل عددا من النجوم، منهم: كريم عبدالعزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، عصام السقا، أحمد غزي، ومريم محمود الجندي، والعمل من إخراج بيتر ميمي.



آخر أعمال إياد نصار

وكانت آخر أعمال إياد نصار مسلسل مفترق طرق، الذي شارك في بطولته مع هند صبري، وقدم خلاله شخصية يحيى وهو صاحب مكتب المحاماة الذي تعمل به هند ضمن الأحداث ويعيش قصة حب معها، العمل مأخوذ عن المسلسل الأمريكي The Good Wife، والمسلسل مكون من 45 حلقة، ومن بطولة هند صبري، إياد نصار، ماجد المصري، جومانا مراد، هدى المفتي، علي الطيب، نهى عابدين، ومؤمن نور، مع عدد كبير من ضيوف الشرف، ويقدم المعالجة الدرامية السيناريست شريف بدر الدين، والعمل من إخراج محمد يحيى، إشراف فني أحمد خالد موسى، ومن إنتاج مجموعة كاريزما للإعلام.



وأيضا شارك ضيف شرف في مسلسل "ديبو"، الذي تنتجه شركة "S Productions" للمنتجة سالي والي، مكون من 12 حلقة يشارك في بطولتها بجانب محمد أنور، العديد من النجوم وضيوف الشرف أبرزهم زينة، مصطفى غريب، هالة فاخر، محمد محمود، إيمان السيد، سارة الشامي، أمجد الحجار، رشدي الشامي، أحمد عبد الحميد، محمد عبد العظيم، الطفلة ريما مصطفى.