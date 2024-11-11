بسيوني وحسين جمال يطرحان "ما تيجي نرجع"

القاهرة - محمد ابراهيم - من جديد، يعود الفنانان المصريان أحمد بسيوني وحسين جمال للتعاون معًا في إصدار أغنية جديدة بعنوان "ما تيجي نرجع"، تتميز الأغنية بروح مرحة، حيث تتناول التعقيدات الخفية في العلاقات، وتمزج بين موسيقى البوب المستقلة والأصوات الإلكترونية وألحان الغيتار.

يقول أحمد بسيوني: "الأغنية تدور حول الشوق للعودة إلى البداية، تلك اللحظة التي بدأت فيها الشرارة الأولى".

ويضيف حسين جمال: "وجدنا أنا وأحمد تناغمًا طبيعيًا بيننا؛ وقد ساهمت مشاركة القصص في تشكيل الأغنية وصداقة جديدة أيضًا".

أما الفيديو الموسيقي، الذي أخرجه أحمد رزيق، فيتناول الأغنية بأسلوب مبتكر يجعل المشاهد يشعر وكأنه يشاهد فيلمًا قصيرًا. ويقول رزيق: "أردت تقديم منظور جديد للساحة الموسيقية في الشرق الأوسط ومصر. تخيلت المشروع كقصة أشبه بفيلم، يدعو الجمهور للابتسام، والشعور بالإيقاع، والانغماس في اللحظة".



