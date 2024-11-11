نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صبا مبارك تتألق وتتصدر مؤشرات البحث بمسلسلها "وتر حساس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدرت الفنانة صبا مبارك مؤشرات البحث علي مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس، وذلك بعد ظهورها بشكل مختلف ومميز أثناء أحداث مسلسل وتر حساس والذي يعرض حاليًا ويحقق نجاحًا قويًا، متصدرًا مؤشرات البحث نظرًا لاحداثه القوية والمثيرة.

تفاصيل الحلقة 11

فيما شهدت الحلقة الـ11 من مسلسل وتر حساس، للفنانة صبا مبارك، والذي يعرض عبر قناة أون وأون دراما، الكثير من الأحداث، والتى شهدت مأزقًا جديدًا لـ "صبا"، التى سرعان ما تجد نفسها في ورطة كلما خرجت من مأزق تجد نفسها متورطة في غيره مع من حولها بسبب زواجها السري، وعلى رأسهم شقيقتها التي لا تتوقف عن الشك فيها، فهل ستكون شقيقتها هي السبب في كشف سرها للجميع؟ هذا ما تجيب عنه الأحداث المشوقة لمسلسل وتر حساس الذي يٌعرض حاليًا على قنوات أون وأون دراما محققًا نسبة مشاهدة عالية.

فريق عمل “وتر حساس”

مسلسل وتر حساس من إخراج وائل فرج، وتأليف أمين جمال ومينا بباوي ومحمد فضل، وبطولة صبا مبارك، إنجي المقدم، هيدي كرم، محمد علاء، محمد العمروسي، هاجر عفيفي، لطيفة فهمي، تميم عبده، أحمد طارق نور ومحمد علي رزق.

أحداث وتر حساس





وأوضح وائل فرج في تصريحات صحفية،أن المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي إنساني، حول خبايا النفس البشرية في العلاقات بين أقرب الناس، مضيفًا: على سبيل المثال ممكن تتعامل مع شخص معين بطريقة معينة ولكن تكتشف بعد فترة أنه بقى حد تاني لما ضغطت على الوتر الحساس اللي كان مخبيه عن الناس.

آخر أعمال صبا مبارك



وكان آخر أعمال صبا مبارك هو مسلسل "لحظة غضب"، وهو مكون من 15 حلقة، ويقوم ببطولته كل من: صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجنايني.





آخر أعمال صبا مبارك السينمائية



وايضا شاركت في فيلم السرب الذي طرح مؤخرا بدور العرض السينمائي، وهو بطولة كلًا من: مصطفى فهمي، عمرو عبد الجليل، شريف منير، هند صبري، صبا مبارك، أحمد السقا، شريف منير، محمد ممدوح، دياب، أحمد حاتم وعدد من الفنانين، وتأليف عمر عبدالحليم، إخراج أحمد نادر جلال، وهو فيلم حربي يتناول وقائع حقيقية وعمل الجهات الأمنية المصرية ضد المنظمات والكيانات الإرهابية، ومنها واقعة ذبح 21 مصريا في ليبيا وقيام الجيش بعمليات للتصدي لتلك الجماعات