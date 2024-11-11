شهادة معاملة أطفال.. محمد هنيدي يكشف تفاصيل مسلسله في رمضان 2025

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 11 نوفمبر 2024 07:34 مساءً - أعلن الفنان محمد هنيدي، عبر حسابه الرسمي على تطبيق الصور والفيديوهات انستجرام، عن مسلسله الجديد، الذي يخوض به السباق الدرامي الرمضاني المُقبل، المتزامن مع العام الميلادي 2025.

ويحمل مسلسل محمد هنيدي الجديد اسم «شهادة معاملة أطفال» وهو من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج وائل فرج، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ونشر محمد هنيدي، البوستر المبدئي للمسلسل، وعلق عبر تطبيق انستجرام، قائلًا: «بسم الله توكلنا على الله .. شهادة معاملة أطفال في رمضان .. ربنا يكرمنا يارب».

أعمال محمد هنيدي

كان آخر أعمال محمد هنيدي الدرامية مسلسل «أرض النفاق» بالتعاون مع النجمة الراحلة دلال عبد العزيز، ودارت أحدث العمل حول موظف في الحي اسمه (مسعود)، دخله ضئيل وحياته بائسة، ودومًا ما يواجه خلافات مع زوجته (جميلة) وحماته، اللتين لم تعودا قادرتين على العيش معه، ويمتلك والده محلًا لبيع الكُسكُسّي، وفي يوم تستدرجه الحياة ليتعرف على دكتور (ماضي)، الذي يقدم له أخلاق للبيع على هيئة حبوب، فيبدأ في تناول الحبوب تباعًا، ليكتشف معها حياة جديدة، بشخصيات جديدة، وأخلاق مستعارة للبيع.

و آخر أعماله في السينما هو فيلم مرعي البريمو الذي تم عرضه ضمن أفلام صيف 2023، وشاركه في البطولة، غادة عادل، لطفي لبيب، محمد محمود، مصطفى أبو سريع، محمد محمود، أحمد بدير، والفيلم من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حول تاجر بطيخ، وهي الشخصية التي يجسدها الفنان محمد هنيدي، الذي يواجه العديد المواقف الكوميدية المثيرة من خلال عمله.