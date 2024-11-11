كنزي عمرو دياب تشعل الجدل بعد صورة تجمع والدها ووالدتها في لحظة حنين

القاهرة - محمد ابراهيم -

أثارت كنزي، ابنة الفنان الكبير عمرو دياب، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن نشرت صورة لوالدها ووالدتها، زينة عاشور، معًا عبر خاصية "الستوري" على حسابها بموقع "إنستجرام".

هذا المشهد جذب انتباه الجمهور وأثار موجة واسعة من التفاعل والتكهنات حول طبيعة العلاقة بين والديها.

عمرو دياب يشعل حفل الشيخ زايد

وسط تفاعل جماهيري ضخم، أحيا عمرو دياب حفلًا غنائيًا مميزًا بمدينة الشيخ زايد على الطريق الصحراوي، حيث صعد على المسرح ليبدأ حفله بأغنيته الشهيرة "يا أنا يا لأ".

وتبعها بأداء مجموعة من الأغاني الحديثة مثل "ده لو اتساب"، "بحبه"، و"برج الحوت"، مما أضفى أجواءً حماسية على الحفل.

ميدلي الذكريات يعيد الجمهور إلى أجمل اللحظات

في لحظة استثنائية، قدم "الهضبة" ميدلي من أشهر أغانيه القديمة التي تعلقت بذاكرة محبيه، حيث غنى "قمرين"، "نور العين"، "العالم الله"، و"ليلي نهاري"، بالإضافة إلى أغنيات مثل "كان طيب" و"أيام وبنعيشها".

وبهذه الأغاني، استرجع دياب مع الجمهور ذكريات زمن جميل، وخصوصًا مع أغنية "وغلاوتك" التي ألهبت الأجواء وجعلت الجمهور يغني معه بحماس.

"شكرًا من هنا لبكرة" تختتم الأمسية الساحرة

لم يكن حفل عمرو دياب عاديًا؛ إذ اختتمه بأغنيته الجديدة "شكرًا من هنا لبكرة"، قبل أن يودع جمهوره بأغنية "هتدلع"، ليختتم بذلك ليلة مليئة بالطرب والذكريات، تركت في قلوب الحضور لحظات لا تنسى.

عمرو دياب يتألق في تايمز سكوير بنيويورك

على صعيد آخر، شهدت الأيام الماضية ظهورًا استثنائيًا لعمرو دياب في ساحة "تايمز سكوير" بنيويورك، حيث تزينت إحدى الشاشات العملاقة بصورته بعد تعاقده مع شركة "سوني ميوزك".

هذا الحدث جاء كتكريم لمسيرته الطويلة والمتميزة، إذ أصبح "الهضبة" أكثر فنان عربي مبيعًا في الشرق الأوسط والعالم العربي، ويأتي تعاقده مع "سوني الشرق الأوسط" ليعرض أعماله حصريًا على مختلف المنصات.