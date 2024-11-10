إيناس مكي تودع والدتها:" أرجوا من الأحباب الدعاء لها بالرحمة"

القاهرة - محمد ابراهيم - ودعت الفنانة إيناس مكي والدتها، التي رحلت عن عالمنا مساء أمس السبت الموافق 9 نوفمبر، بعد صراع طويل مع المرض، بكلمات مؤثرة، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت إيناس صورة لوالدتها الراحلة، وعلقت عليها قائلة:" أمي في ذمة الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون، أرجوا من الأحباب الدعاء لها بالرحمة والمغفرة والجنة.. الفاتحة لروحها الطيبة".

منشور إيناس مكي

وانهالت التعليقات على المنشور داعين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم زويها الصبر والسلوان والدعاء لها بالرحمة

وفاة والدة إيناس مكي

أعلن الفنان أحمد مكي عن وفاة والدته السيدة حورية محمد جمال الدين شاكر، مساء أمس السبت، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، معبّرًا عن حزنه العميق لفقدانها.



وكتب مكي في منشوره: "سبحان من له الدوام، توفيت اليوم أمي... أرجو منكم الدعاء لها"، حيث طلب من محبيه وأصدقائه الدعاء بالرحمة والمغفرة لروح والدته.



كما نشر مكي دعاء مؤثرًا لوالدته، سائلًا الله أن يغفر لها ويرحمها، وأن يعاملها برحمته الواسعة، قائلًا: "اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعفُ عنها، وأكرم نزلها، اللهم أبدلها دارًا خيرًا من دارها وأهلًا خيرًا من أهلها وأدخلها الجنة برحمتك، وأعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار، يا أرحم الراحمين."