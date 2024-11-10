تعرف على موعد ومكان جنازة والدة الإعلامية مفيدة شيحة

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد الإعلامية مفيدة شيحة، اليوم لتشييع جثمان والدتها التي رحلت عن عالمنا أمس السبت الموافق 9 نوفمبر، في مسجد فاطمة الشربتلي، بعد صلاة العصر وذلك حسبما أعلنت الإعلامية دعاء فاروق من خلال منشور لها عبر الاستوري الخاص بصفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كتبت دعاء فاروق، عبر خاصية الاستوري:"البقاء لله والدوام لله خالص العزاء في وفاة والدة صديقتي وزميلتي الحبيبة مفيدة شيحة، صلاة الجنازة غدًا الموافق 10 نوفمبر في مسجد فاطمة الشربتلي التجمع الخامس بعد صلاة العصر مباشرة".

وفاة والدة مفيدة شيحة



والجدير بالذكر أنه قد أعلنت الإعلامية سهير جودة وفاة والدة الإعلامية مفيدة شحية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حيث كتبت " البقاء والدوام لله..بقلوب راضية نحتسب عند الله أمنا الغالية والدة أختي وصديقتي مفيدة شيحة،اللهم تقبلها بواسع رحمتك وغفرانك وألهمنا الصبر والسلوان.

الرجاء قراءة الفاتحة والدعاء".