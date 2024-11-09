عاجل.. وفاة والدة أحمد مكي

القاهرة - محمد ابراهيم - توفيت منذ قليل والدة الفنان أحمد مكى حيث نشر عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك" سبحان من له الدوام، توفت اليوم الموافق ٩/١١/٢٠٢٤ أمي ( حورية محمد جمال الدين شاكر) أرجو منكم الدعاء لها اللهم اغفر لها وارحمها وعافِها واعف عنها، وأكرم نزلها اللهم أبدلها دارًا خيرًا من دارها وأهلًا خيرًا من أهلها وأدخلها الجنة برحمتك وأعذها من عذال القبر ومن عذاب النار، يا أرحم الراحمين"

والدة الفنان أحمد مكى

آخر أعمال أحمد مكى

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان أحمد مكى مسلسل “ الكبير أوى ” الجزء السابعة فى السباق الرمضاني الماضي وحقق نجاحًا ساحقًا.

أبطال مسلسل “ الكبير اوى ”

شارك فى بطولة مسلسل “ الكبير اوى ” الفنان أحمد مكى والفنانة رحمة أحمد والفنان محمد سلام والفنان هشام إسماعيل والفنان مصطفى غريب وعدد آخر من الفنانين والفنانات.