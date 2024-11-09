نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفي قمر: أنا الأخ الأكبر في أسرتي وقريب جدًا من أمي في طباعها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال النجم مصطفي قمر خلال الجزء الثاني من السهرة الخاصة مع الإعلامي د. عمرو الليثي على شاشة الحياة، أن عائلته تتكون من أربع اخوات، مضيفًا: "أنا رقم اثنين وأعتبر الابن الأكبر، ومتأثر جدًا بوالدي وله علاقة خاصة معي وهو شخص مرح ويحب دائمًا أن يشغل نفسه، والحمد لله هو أفضل حاليًا من الناحية الصحية وهو يحب العمل ونشيط جدًا، وهو شاهد على نجاحي بينما والدتي توفت عام 2007، والحمد لله كنت نجم ولكني لم ألحق اخد وقتي إن أفرح معاها وادلعها، وأنا متأثر جدًا بأمي وقريب جدًا منها في طباعي، واتعلمت أسامح الناس من أمي".

وعن أولاده أجاب:"ابني تيام قلبه أبيض جدًا بينما ابني إياد يأخذ خبرته بالتدريج، وربنا رزقني ببنت جميلة جودي وهي حنينة جدًا عليا وبتحبني جدًا، وعند إصابتي بكورونا ظلت بجواري ولم تتركني".

حياة مصطفى قمر

وعن رجل الأعمال مصطفي قمر أجاب:"في بعض الأوقات أكون بعيد عن الغناء أو أن أقدم فيلم، وجاءت الفكرة إن أعمل بيزنس يساعد في الحياة، ومن هنا جاءت الفكرة وأنا شاطر جدًا في عمل الأكل وأحب المطبخ والديكور، وأحيانًا أقوم بعمل حفلة في المكان".