فن ومشاهير

فايز السعيد يبشّر بأصوات مميزة مع انطلاق الموسم الجديد من "إكس فاكتور"

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أحمد جودة - القاهرة - مع انطلاق الموسم الجديد من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "إكس فاكتور" في موسمه الثاني على تلفزيون دبي، أكد سفير الألحان الفنان الإماراتي فايز السعيد، الذي انضم إلى أعضاء لجنة التحكيم هذا الموسم، أن المواهب الغنائية القادمة من مختلف الدول العربية ستبهر الجمهور بأصوات مميزة ومتقنة على المسرح، وأضاف أن الموسم الجديد سيحمل العديد من المفاجآت خلال حلقاته، والتي بدأت تُعرض هذا الأسبوع، بعد الإنتهاء من تصوير الحلقات الأولى منه.

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أبرز تصريحات فايز السعيد

 

وأوضح فايز السعيد أنه سعيد بالمشاركة في لجنة تحكيم "إكس فاكتور" في موسمه الثاني على تلفزيون دبي، إلى جانب الفنان اللبناني راغب علامة والفنانة العراقية رحمة رياض، ممثلًا دولته الإمارات والخليج. وقال: "يشرفني أن أكون إلى جانب هذه الكوكبة من الفنانين في لجنة التحكيم، ممثلًا دولتي الإمارات في هذا الموسم"،ووجه الشكر لإدارة تلفزيون دبي على اختيارهم ودعمهم، قائلًا: "أشكر تلفزيون دبي على دعمهم وإيمانهم بموهبتي وخبرتي في عالم الموسيقى والأغنية الخليجية والعربية"، ووعد الجمهور بموسم حماسي مليء بالمفاجآت في كل حلقة، مع توقع منافسة قوية بين المشتركين.

 

وفي حديثه عن دوره في لجنة التحكيم، أوضح فايز السعيد أنه سيركز على الجانب الفني في الغناء، قائلًا: "نظرًا لخبرتي الكبيرة في المجال الموسيقي، سيكون اهتمامي منصبًا على الأمور الفنية الموسيقية والغنائية، بما في ذلك أصول الغناء، وطبقات الصوت، وكل ما يتعلق بالجوانب التقنية في الأداء الغنائي".

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معلومات عن فايز السعيد

 

يُذكر أن فايز السعيد شارك سابقًا في عدد كبير من برامج اكتشاف المواهب الغنائية العربية كعضو في لجنة التحكيم، من بينها برنامج "نجم الخليج" في مواسم عدة، وبرنامج "غني مع فايز"، إلى جانب برامج أخرى جعلته متميزًا في هذا المجال ومحترفًا في اكتشاف المواهب الغنائية. كما اشتهرت ألحانه مع عدد كبير من أبرز نجوم الغناء في الخليج والعالم العربي.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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