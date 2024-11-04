نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي صبحي ينضم لأبطال مسلسل "ناقص ضلع" بطولة نيللي كريم رمضان 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إنضم حديثًا الفنان علي صبحي لأبطال مسلسل "ناقص ضلع" من بطولة الفنانة نيللي كريم وعدد آخر من نجوم الفن، والذي من المقرر عرضه خلال ماراثون دراما رمضان للعام المقبل 2025، ويتسعرض لكم موقع دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز التفاصيل.

الفنان علي صبحي

تفاصيل مسلسل ناقص ضلع



ومن جانبه يشار إلى إن مسلسل ناقص ضلع ينتمي إلى فئة الأعمال الدرامية الإجتماعية والذي تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق.



طاقم عمل مسلسل ناقص ضلع



يشارك في مسلسل ناقص ضلع نخبة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنانة نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، وعلي صبحي، ومن تأليف مهاب طارق، إخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج محمد السعدي شركة media hub.

آخر أعمال الفنان علي صبحي

ومن الجدير بالذكر إن آخر أعمال الفنان علي صبحي هو مسلسل "جودر"، بطولة الفنان ياسر جلال وعدد آخر من نجوم ونجمات الفن، وتم عرض العمل في موسم دراما رمضان لهذا العام الحالي 2024، وهو مسلسل مستوحى من قصص ألف ليلة وليلة، وتدور أحداثه في إطار فانتازي تشويقي.

الفنان علي صبحي

أبطال مسلسل جودر

وشارك في بطولة مسلسل جودر كلا من ياسر جلال، ياسمين رئيس، وليد فواز، تارا عماد، نور اللبنانية، وفاء عامر، وآخرين من النجوم، والمسلسل من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.